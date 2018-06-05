В чемодане российского пассажира нашли 9 видов животных

Мужчина пытался ввезти из Мадагаскара в РФ более 250 гекконов и хамелеонов в рюкзаке

Девять видов животных, включая змей, лягушек, ящериц, черепах и скорпионов, были обнаружены в чемодане российского пассажира, который направлялся из Вьетнама в Россию через Стамбул.

Как сообщается, пассажир по имени В.Е. не забрал свой чемодан после посадки в России, и поэтому его груз был отправлен обратно в Стамбул.





Таможенная служба отсканировала чемодан по его прибытии в стамбульский аэропорт, таким образом обнаружив животных в нескольких пластмассовых контейнерах.

Позже работники аэропорта передали животных в соответствующие спецслужбы.





Ранее тридцатилетний житель Приморского края пытался ввезти из Мадагаскара в Россию более 250 хамелеонов и гекконов стоимостью более 1,9 миллиона рублей в рюкзаке.



