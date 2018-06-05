Еврейская община провела ифтар в турецком городе Эдирне

Еврейская община Турции организовала в понедельник в северо-западном турецком городе Эдирне ифтар – трапезу, знаменующую окончание дневного поста у мусульман.

Трапеза разговения прошла рядом с исторической мечетью Селимие, в ней приняли участие около тысячи человек.

Губернатор Эдирне Гюнай Оздемир назвал проводимый еврейской общиной ифтар прекрасным примером мира и согласия представителей различных религиозных конфессий.

Глава еврейской общины Турции Исхак Ибрагимзаде подчеркнул, что подобный межконфессиональный ифтар проводится уже в четвёртый раз.

Он также выразил своё счастье от того, что с каждым годом мероприятие привлекает всё больше людей, желающих принять в нём участие.

Турция, где кроме мусульман проживают представители других религий, оживляется благодаря уличным ифтарам каждый Рамадан, в течение которого каждый мусульманин должен воздерживаться от еды и питья от рассвета до заката.

В этот период на городских улицах выставляются накрытые столы. Местные жители в разных районах обычно прерывают дневной пост водой, финиками или традиционными турецкими лепёшками «пиде». Трапезы организуются за счёт местных муниципалитетов и открыты для всех людей независимо от их вероисповедания.

Церкви также иногда организуют ифтары для мусульманских соседей. Греческая православная церковь Панайя в стамбульском районе Бешикташ оказалась в центре всеобщего внимания в 2016 году, когда организовала в своём дворе ифтар.