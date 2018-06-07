Сестру королевы Нидерландов нашли мёртвой в Аргентине

Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы Инес Соррегьета была найдена мёртвой в своей квартире в Буэнос-Айресе, сообщил по телефону местной газете Nacion официальный представитель голландского правительства.

«Подтверждаю, что Инес Соррегьета, сестра королевы Нидерландов Максимы, скончалась в среду ночью. Предположительно, речь идет о самоубийстве», — сказал представитель правительства Нидерландов.

По данным издания, тело 32-летней женщины было найдено в её квартире, расположенной в районе Альмагро в Буэнос-Айресе. На место прибыли сотрудники полиции для проведения экспертизы.

Как сообщают СМИ, Соррегьета лечилась от проблем с питанием и депрессии.