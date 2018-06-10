Врачи борются за жизнь подростка из РФ, впавшего в кому в Анталье

Турецкие врачи борются за жизнь подростка из Челябинска, который впал в кому на курорте в Анталье. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС сотрудник генконсульства РФ в Анталье.

«Молодого человека нашли в бассейне в бессознательном состоянии, в настоящее время медики борются за его жизнь, — сказал он. — На данный момент представители страховой компании говорят, что это страховой случай, но окончательное решение будет принято после обследования. Необходимо провести экспертизу на наличие или отсутствие алкоголя в крови подростка».

Как рассказала ТАСС Евгения Лешина — мать пострадавшего, подростку 16 лет, его нашли без сознания в бассейне.

«Мой сын находится в реанимации в Анталье, он сейчас в медикаментозной коме, ему 16 лет. В течение дня он познакомился со своими сверстниками и вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. Потом его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику. Содержание в реанимации обходится порядка 2 тысяч евро в сутки, по прогнозам, ему необходимо там быть около 10 дней», — сказала она.

По словам Лешиной, подросток поехал отдыхать в Турцию вместе со своими бабушкой и дедушкой, инцидент произошел на первый день отдыха. «Ребенок был застрахован в одной из компаний на 30-40 тысяч долларов, компания признала данный случай страховым», — отметила она.

В пресс-службе губернатора Челябинской области и представительстве МИД в Екатеринбурге отметили в беседе с корр. ТАСС, что к ним пока никаких обращений не поступало.