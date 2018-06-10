Российский подросток переведён в Турции из реанимации в обычную палату

Подросток из Челябинска, приехавший на отдых в Турцию и госпитализированный в воскресенье в местную больницу в бессознательном состоянии, переведен из реанимации в обычную палату, сообщила РИА Новости исполнительный директор компании «ЕРВ Туристическое страхование» (ERV) Юлия Алчеева.

«Состояние ближе к удовлетворительному, сегодня переведен в обычную палату, контактен, адекватен, дышит самостоятельно, продолжает получать лечение по основному диагнозу», — рассказала Алчеева агентству.

Вместе с тем, она отметила, что, со слов самого застрахованного, о произошедшем он не помнит.

«В Турцию прилетела мама, состоялась встреча в госпитале с нашим врачом, маме было еще раз разъяснено о том, что случай страховой и никаких оплат в госпиталь делать не нужно. Мама проживает в отеле вместо Артема», — заключила Алчеева.

«Молодого человека нашли в бассейне в бессознательном состоянии, в настоящее время медики борются за его жизнь, — сказал он. — На данный момент представители страховой компании говорят, что это страховой случай, но окончательное решение будет принято после обследования».

Медики не выявили алкоголь в крови 16-летнего жителя Челябинска Артема, находящегося на отдыхе в Турции и госпитализированного в местную больницу в бессознательном состоянии, сообщила РИА Новости его мать Евгения Лешина.

«Медики уже сделали заключение — в крови Артема найдено ноль промилле алкоголя, то есть алкоголь отсутствует. Я, конечно, это заключение не видела, в настоящее время в Турции находятся мои родители, которые были с ним на отдыхе. Артем — спортсмен, можно сказать, профессиональный, плавать он умеет, и что могло произойти, мы пока не знаем», — сказала РИА Новости его мать.



Она отметила, что делает все возможное, чтобы вылететь к сыну. «Он находится в реанимации, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вчера он пытался прийти в себя, врачи отключили его от аппарата, но ему стало хуже, поэтому подключили снова. Я была бы рада стоять рядом с ним», — заявила Лешина. Она пояснила, что случай должен быть признан страховым, так как в крови не обнаружен алкоголь. Пребывание в реанимации в больнице Анталии стоит около 2 тысяч евро в сутки, уточнила мать подростка.

Как рассказала ТАСС Евгения Лешина — мать пострадавшего, подростку 16 лет, его нашли без сознания в бассейне.

«Мой сын находится в реанимации в Анталье, он сейчас в медикаментозной коме, ему 16 лет. В течение дня он познакомился со своими сверстниками и вечером после ужина отпросился у бабушки и пошел гулять. Потом его обнаружили в бассейне без дыхания и сознания, сразу вызвали скорую помощь, отвезли в клинику. Содержание в реанимации обходится порядка 2 тысяч евро в сутки, по прогнозам, ему необходимо там быть около 10 дней», — сказала она.

По словам Лешиной, подросток поехал отдыхать в Турцию вместе со своими бабушкой и дедушкой, инцидент произошел на первый день отдыха. «Ребенок был застрахован в одной из компаний на 30-40 тысяч долларов, компания признала данный случай страховым», — отметила она.

В пресс-службе губернатора Челябинской области и представительстве МИД в Екатеринбурге отметили в беседе с корр. ТАСС, что к ним пока никаких обращений не поступало.