Житель Флориды убил четырёх детей и покончил с собой

Все четыре ребёнка в возрасте от одного года до 12 лет, которых почти сутки удерживал в заложниках житель Флориды, обнаружены мертвыми, сообщает газета Orlando Sentinelсо ссылкой на полицию.

Захват заложников в многоквартирном комплексе на западе Орландо произошёл в понедельник. Стражей порядка вызвали в одну из квартир по сигналу о домашнем насилии. При попытке задержания Гэрри Линдси начал стрельбу и тяжело ранил полицейского.

После перестрелки мужчина забаррикадировался в квартире с четырьмя детьми. На место прибыл полицейский спецназ, сотрудники которого попытались вступить в ним переговоры.

По данным издания, преступник в итоге покончил с собой.