На экваторе начал таять самый большой айсберг в мире

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Самый большой в мире айсберг, отколовшийся от ледового шельфа Росса в Антарктиде в 2000 году, практически завершил своё существование, доплыв до экватора через 18 лет в пути, сообщает NASA.

Согласно информации газеты Daily Mail, размер осколка ледового шельфа Росса составлял 11 тысяч квадратных километров, что больше чем площадь острова Ямайка.

Айсберг двигается в сторону Южной Георгии и Южных Сандвичевых Островов на юге Атлантического океана.

Это тёплые воды, поэтому айсберг, по прогнозам ученых NASA, скоро должен исчезнуть.

NASA опубликовало на своей странице в Twitter фото айсберга, снятое из космоса, назвав тёплые воды «опасными».

С 2000 года, когда он оказался в свободном плавании, айсберг преодолел уже 10 тысяч километров.