Пэрис Хилтон расхвалила Турцию на модном показе в Анталье

Американская певица, актриса, фотомодель и дизайнер одежды, являющаяся внучкой основателя сети отелей Hilton, Пэрис Хилтон удостоила Турцию похвалы за её теплоту и гостеприимство во время модного показа в южном турецком городе Анталья.

Выступая на показе Dosso Dossi в воскресенье, Хилтон призналась, что она очень счастлива присутствовать на этом важном мероприятии.

«Я всегда говорю своим друзьям, что им нужно посетить Турцию. Гостеприимство в этой стране действительно особенное. Люди такие тёплые», — сказала она.

Хилтон ранее неоднократно посещала Турцию.

«Эти прекрасные вещи всегда остаются в моей памяти. Я всегда рассказываю об этом месте всем моим близким, друзьям и окружающим», — добавила она.

Модный показ Dosso Dossi, организованный генеральным директором холдинга Dosso Dossi Хикметом Эрасланом, проходит с 7 по 12 июня в тематическом парке «Земля легенд» («The Land of Legends Theme Park») в Анталье.

37-летняя модель прошлась по подиуму в четырёх различных нарядах, включая лёгкий чёрный топ с мини-юбкой и платье ярко-красного цвета с высокими сапогами.

Наряду с Хилтон, в модном показе также участвуют турецкие модели Чагла Шикель, Дениз Аккая, Демет Шенер, Шебнем Шефер и Озге Улусой.