Роберт Де Ниро обматерил Трампа под аплодисменты

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Американский актёр Роберт Де Ниро в прямом эфире нецензурно выразился о президенте США Дональде Трампе во время церемонии вручения театральной премии «Тони», вызвав бурные аплодисменты.

74-летний актёр вышел на сцену, чтобы представить зрителям музыканта Брюса Спрингстина. Де Ниро подошёл к микрофону и вместо ожидаемой речи заявил: «Я скажу лишь одну вещь. **** [к чёрту] Трампа».

«F*** Trump»: Роберт Де Ниро обматерил президента США Дональда Трампа в ходе церемонии вручения театральной премии «Тони», тем самым вызвав бурю аплодисментов https://t.co/Msa48j9Yra pic.twitter.com/vohf2fL6hE — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) June 11, 2018

Люди, находившиеся в зале, устроили актёру стоячие овации, а телеканал CBS, транслировавший церемонию, успел «запикать» его матерные слова.

Де Ниро не первый раз критикует Дональда Трампа. В 2016 году, когда Трамп был кандидатом в президенты от республиканской партии, актёр назвал его «идиотом» и «совершенно ненормальным».

Позже в 2017-м во время выступления в университете Брауна Де Ниро назвал Трампа «трагической, глупой комедией».