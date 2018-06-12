В Германии националист избил мусульманку

В городе Гельзенкирхен в Германии националист избил 43-летнюю турчанку Айше Бинек.

Инцидент произошёл во вторник днём недалеко от здания городского муниципалитета.

От рук националиста женщину спас проходивший поблизости турок.

Нападавшего задержали и передали полицейским, пострадавшая доставлена в больницу.

Как сообщила Бинек Агентству Анадолу, она не исключает возможности того, что радикально настроенный немец напал на неё из-за головного убора.

На Айше Бинек, работающую в муниципальной комиссии по правам лиц с ограниченными возможностями здоровья, напали в тот момент, когда она шла на мероприятие в городской муниципалитет.

«Я пыталась припарковаться у здания, когда заметила человека, который хотел спровоцировать меня на конфликт. Я сделала вид, что не заметила его. Потом увидела табличку «Парковка для местных жителей», вернулась к автомобилю и попыталась припарковаться в другом месте. В этот момент перед машиной встал велосипедист, который начал ругать и бить меня», — говорит Бинек.

По словам женщины, нападавший выволок её из машины и начал бить ногами.

В этот момент вмешались окружающие и остановили немца, который продолжал оскорблять женщину. Нападавший был передан полиции.

Айше Бинек выразила сомнение в том, что задержанный будет наказан.