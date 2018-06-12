Случайно найденная во Франции китайская ваза продана на аукционе за рекордные $19 млн

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Фарфоровая ваза времен китайского императора Цяньлун (1736-1795 годы) из династии Цин, найденная на чердаке дома во Франции, продана на аукционе Sotheby's в Париже за 16,2 миллиона евро (19 миллионов долларов США), что стало рекордом для французского отделения аукционного дома.

«Цена 16,2 миллиона евро за вазу времен Цяньлуна стала абсолютным рекордом для произведений искусства, проданных в отделении Sotheby's в Париже, и рекордной для изделий из китайского фарфора, проданных во Франции», — сообщается во французском Twitter-аккаунте Sotheby's.

Как говорится на сайте аукционного дома, редкая фарфоровая ваза с изображением оленей, птиц и сосен была «случайно найдена на чердаке фамильного дома во Франции и доставлена в парижское отделение аукционного дома в коробке из-под обуви».

Последним владельцам она досталась по наследству от родственника, скончавшегося в 1947 году. Как отмечает Sotheby's, вероятно, она попала во Францию в конце 19 века, когда в стране существовала мода на китайское и японское искусство.

По данным французских СМИ, новым владельцем изделия стал выходец из Китая, присутствовавший в зале во время торгов. Окончательная стоимость вазы в несколько раз превысила оценочную, которая составляла 500-700 тысяч евро.