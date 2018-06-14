В Стамбуле из исторических бараков сделают самую большую в Турции библиотеку

В Стамбуле в скором времени откроет свои двери самая большая публичная библиотека в Турции.

Исторические артиллерийские казармы Рами, построенные в 1770-х годах в районе Эйюп европейской части Стамбула, будут преобразованы в библиотеку, которая вместит в себя 7 миллионов книг.

Проект был объявлен президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом на прошлой неделе во время ужина разговения в Анкаре. Библиотека также упоминается в предвыборной программе правящей Партии справедливости и развития (AK Parti).

«Мы прилагаем усилия для того, чтобы побудить наше поколение читать книги», — отметил Эрдоган на мероприятии в стамбульском районе Зейтинбурну в воскресенье.

Джошкун Йылмаз, региональный директор по культуре и туризму, в интервью Агентству Анадолу сказал: «Наш план состоит в том, чтобы построить самую большую «книжную долину» и библиотеку в Турции, которая также будет претендовать на звание крупнейшей в мире».

В библиотеке будут иметься читальные комнаты, выставочные залы, кафетерии, кинотеатры и магазины. В ней будут представлены книги для детей и коллекционеров, а также издания по искусству и истории города. Музей библиотеки будет рассказывать посетителям историю книг, начиная с изобретения бумаги, добавил Йылмаз.

Автостоянка библиотечного комплекса будет рассчитана на 1.250 автомобилей. Ожидается, что стоимость проекта, который будет реализован к 2020 году, составит 43,3 миллиона долларов США.

Казармы Рами, построенные с использованием каменной кладки и занимающие площадь 220 тысяч квадратных метров, имеют двор прямоугольной формы, восемь «крыльев» и пять отдельных блоков. В прошлом они неоднократно подвергались реставрации.

Другую гигантскую библиотеку планируется открыть в Анкаре. Президентская библиотека будет располагаться внутри президентского комплекса, находящегося в районе Бештепе.

Президент Эрдоган отметил, что в библиотеке, строительство которой было начато в 2016 году, будут представлены около 5 миллионов книг. Библиотека будет принимать посетителей круглосуточно. Она будет иметь современную инфраструктуру, а её архитектура будет выполнена в оттоманском и сельджукском стилях.

Согласно докладу 2017 года, опубликованному Турецким статистическим институтом (TurkStat), в стране насчитывается около 29 тысяч библиотек, среди которых одна национальная библиотека, 1.137 публичных библиотек и более 500 — университетских.