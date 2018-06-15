Мусульмане всего мира отмечают праздник разговенья

Для миллионов мусульман начался священный месяц Рамадан

Как проходит священный месяц Рамадан в Турции

Ид аль-Фитр или праздник разговенья, знаменующий собой окончание священного месяца Рамадан, в пятницу празднуют мусульмане всего мира.

Это один из самых значимых религиозных праздников для каждого мусульманина.

Ид аль-Фитр является временем осмысления накопленного человеком духовного опыта.

Верующие считают, что в эти дни нужно совершить как можно больше добрых поступков: позаботиться о ближних, помочь нуждающимся, проявить сострадание.

Мусульмане наводят порядок в своих домах. Женщины приступают к приготовлению всевозможных праздничных блюд.

Последователи ислама надевают нарядную одежду.

В праздничные дни мусульмане чтят память усопших родных. Для этого они отправляются на кладбище.

Перед праздником необходимо простить друг другу обиды, постараться навестить своих близких и знакомых.

В праздничные дни поощряются особая щедрость и внимание главы семьи к своей супруге и детям.

Праздничная молитва (намаз) совершены сегодня во всех мечетях Турции.

Мусульмане Азербайджана и Узбекистана также празднуют окончание священного месяца Рамадан.

Тысячи верующих с раннего утра заполнили мечети, чтобы совершить праздничный намаз.

Азербайджан

В связи с праздником разговенья во всех мечетях Азербайджана совершен праздничный намаз.

По случаю завершения месяца Рамазан, в ранние часы в мечетях «Илахият», «Гарачухур» и «Тезе Пир» и ««Гёй месджид» в Баку был совершен праздничный намаз.

Одна из крупнейших мечетей азербайджанской столицы - Мечеть Гейдара также была переполнена.

Верующие вознесли молитвы за мир и процветание страны, освобождение Нагорного Карабаха и других регионов Азербайджана от армянской оккупации и устранение проблем во всем исламском мире.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с праздничным посланием в связи с праздником разговенья.

Узбекистан

В столице Узбекистана, Ташкенте в связи с переполненностью мечетей часть верующих совершила молитвы на дорогах и в парках.

Праздничную проповедь в Комплексе Хазрати Имама зачитал председатель Управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов.

В стенах этого комплекса хранится один из самых древних изданий Корана в мире, так называемый Коран Усмана, датируемый VII веком и написанный на шкуре оленя.

Алимов указал на значимость Рамадана, отметив, что верующие в праздничные дни должны посещать пожилых и больных, забыть о всяких ссорах и обидах.

После намаза были произнесены молитвы за процветание и стабильность в стране, а также мир и благосостояние во всем мире.

Президент Шавкат Мирзиёев распространил праздничное послание, в котором отметил, что в последние годы в стране проводятся многочисленные исследования в сфере религии.

Глава государства напомнил о создании в стране международных исследовательских центров Имама Бухари и Имама Тирмизи, а также Центра исламских цивилизаций и Международной исламской академии Узбекистана.

Россия и Казахстан

Праздничные мероприятия проходят также в России и Казахстане. Тысячи верующих с раннего утра заполнили мечети для совершения праздничного намаза.

Движение транспорта на ряде улиц Москвы, в том числе на территории, прилегающей к Московской соборной мечети, было перекрыто либо ограничено. Полиция приняла усиленные меры безопасности в связи праздничным намазом.

Собираться на праздничный намаз мусульмане традиционно начали за несколько часов. Тот, кто пришел раньше всех, успел занять место внутри мечети, остальные расстелили молельные коврики во дворе мечети. Верующие заняли почти всю прилегающую к мечетям территорию.

В Московской соборной мечети зачитали поздравление президента России Владимира Путина и премьер-министр страны Дмитрия Медведева, адресованное мусульманам России.

Телеканал «Россия-1» транслировал праздничный намаз в прямом эфире.

В России проживают около 20 миллионов мусульман. В стране функционируют около семи тысяч мечетей.

Тысячи мусульман собрались на праздничный намаз и в мечети «Нур Астана» в столице Казахстана.

Во дворе мечети были открыты палатки, в которых верующим раздавали угощения.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к верующим с праздничным посланием, в котором отметил, что Рамадан является символом духовного обновления. В эти дни каждый мусульманин пытается делать добро, дарить счастье своим родственникам и помогать нуждающимся людям, говорится в послании лидера Казахстана.