Черногорские пожарные отговорили гражданку Украины прыгать с 7 этажа

Пожарные Черногории убедили в пятницу гражданку Украины не прыгать с седьмого этажа жилого дома в городе Тиват на побережье Которского залива, передает портал газеты Vijesti.



Около 9.30 (10.30 мск) гражданка Украины Ж.Ш. вышла на балкон своей квартиры на седьмом этаже здания на улице Второй Далматинской бригады в Тивате и стала заявлять, что прыгнет оттуда.



«На место происшествия поспешили пожарные, скорая помощь и полиция. После долгих уговоров женщина позволила пожарным и медикам войти в ее квартиру», — сообщило издание.



После этого украинка передумала прыгать.



Отмечается, что на время переговоров было перекрыто движение в центре приморского города.