В Италии мусульмане нашли голову свиньи на заборе своего дома

В Италии злоумышленники повесили голову свиньи на ограду дома, где проживают беженцы-мусульмане.

Инцидент произошёл в городе Сачиле в северо-восточной провинции Пордедоне.

Как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, голова свиньи была найдена жителями дома, в то время как они готовились к празднику, знаменующему завершение месяца Рамадан.

Местная полиция была немедленно проинформирована о случившемся. На место происшествия прибыли сотрудники соответствующих служб, которые сняли голову и некоторые внутренности животного с ограды.

Согласно полученной информации, 8 беженцев-мусульман никогда не создавали проблем соседям и местным жителям. Также они не хотели вызывать полицию в связи с произошедшим, несмотря на то, что инцидент является покушением на их религиозную культуру и ценности, сообщает ANSA.

Правоохранительные органы ведут расследование инцидента.

Cачиле является вторым по величине населения городом в провинции Порденоне. Раньше в нём не происходило подобных актов нетолерантности.