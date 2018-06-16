Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Сирии и двустороннее сотрудничество

Состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили источники в администрации президента Турции.

Эрдоган и Макрон обсудили ситуацию в Сирии, борьбу с терроризмом, подчеркнули значимость сотрудничества для устранения региональных проблем.

Президент Турции напомнил, что США и Турция достигли согласия по Сирии, в частности в сирийском Манбидже, что откроет дорогу для дальнейшего сотрудничества Вашингтона и Анкары.

Эрдоган и Макрон договорились о тесном сотрудничестве после президентских и парламентских выборов, которые пройдут в Турции 24 июня.