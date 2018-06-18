3 погибли, более 200 пострадали во время сильного землятрясения в Японии

Число пострадавших во время сильного землетрясения на западе Японии превысило 200, подтверждается гибель трёх человек, сообщает телеканал NHK.

По его данным, погибшими по-прежнему считаются трое. Среди них — девятилетняя девочка в городе Такацуки, её придавило стеной у школьного бассейна.

Как сообщалось ранее, землетрясение с магнитудой 6,1 произошло утром в понедельник, сила подземных толчков составила шесть из семи баллов по японской системе.

Его эпицентр находился на севере префектуры Осака, очаг залегал на глубине 13 километров.

Остановилось движение на железной дороге, в том числе скоростные поезда «Синканксэн». Отменены авиарейсы в аэропорту Осаки. В префектурах Осака и Хёго без электричества остались около 170 тысяч домов и квартир.

Правительство открыло чрезвычайный штаб по устранению последствий землетрясения.