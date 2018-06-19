В Украине смертность вдвое превышает рождаемость — официальная статистика

В Украине число умерших с начала текущего года превысило число рождённых почти в два раза: на 100 умерших приходится 54 новорождённых. Об этом сообщила Государственная служба статистики в своём отчёте.

Согласно данным ведомства, численность населения Украины сократилась с января по апрель 2018 года на 85,7 тысяч человек. На 1 мая она составила 42,3 миллиона человек. При этом сокращение населения превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

В мае на сайте Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН были опубликованы данные, согласно которым демографическая ситуация в Украине сильно ухудшилась.

По прогнозам ООН, к 2050 году население страны сократится почти на четверть и составит не более 36 миллионов человек. При этом городское население будет продолжать расти.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что более 100 тысяч граждан мигрируют из Украины каждый месяц в Европу, что также является одной из ключевых причин сокращения населения страны.