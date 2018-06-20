В Крыму в результате ДТП погибли 5 человек

В Крыму столкнулись легковой автомобиль и грузовик, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

По его словам, погибли пять человек. Авария произошла в 18 километрах от Симферополя.

«Обстоятельства ДТП выясняются», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили в краевом управлении МЧС. Сообщается, что ДТП произошло на трассе Симферополь — Николаевка возле села Лекарственное. Столкнулись Toyota Corolla и КамАЗ. В ликвидации последствий аварии участвовали 20 человек и семь единиц техники.