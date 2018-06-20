Следы динозавров возрастом 120 млн лет обнаружили на востоке Китая

Команда археологов из Австралии, Китая и США обнаружила на территории провинции Шаньдун (Восточный Китай) более 300 окаменелых отпечатков лап динозавров возрастом 120 миллионов лет. Об этом в среду сообщило агентство Синьхуа.

«Это была ошеломляющая находка, тем более что никогда прежде в близлежащих районах никто не находил скелеты динозавров», — прокомментировал открытие Ван Сяоли, возглавляющий Институт геологии и палеонтологии при Университете города Линьи (провинция Шаньдун).

По словам исследователей, им удалось выявить следы как минимум семи разновидностей древних рептилий, как хищных, так и травоядных.

Одной из важных деталей стали отпечатки лап нескольких особей, которые принадлежали к роду дейноних (Deinonychus) — плотоядных ящеров, достигавших в длину 3,5 метра и весивших до 90 кг. Их следы шли параллельно друг другу. Как отметили ученые, данное открытие означает, что такие рептилии в меловой период (примерно 145 — 66 млн лет назад) обитали стаями, и опровергает прежнюю гипотезу об их обособленном существовании.

Меловой период — последний и самый продолжительный этап мезозойской эры (251 - 66 млн лет назад), в ходе которого произошло отделение континентов от единого материка. В это время начал подниматься уровень Мирового океана — в результате многие равнинные территории, где обитали динозавры, оказались затопленными. Как утверждают специалисты, дейнонихи могли очень быстро передвигаться по пересеченной местности и ловко лазать по деревьям. Ожидается, что благодаря дополнительному анализу находки, сделанной международной группой археологов в провинции Шаньдун, наука узнает о новых важных фактах из истории динозавров.