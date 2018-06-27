Россияне хотят улучшить свои жилищные условия, но не имеют на это средств

Почти две трети россиян заявили о необходимости улучшения своих жилищных условий, но у абсолютного большинства нет для этого возможностей, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), имеющиеся в распоряжении РИА Новости.



Почти две трети россиян (59%) заявили о потребности улучшить свои жилищные условия. Так они ответили на вопрос: «У вас, вашей семьи есть потребность, необходимость улучшить жилищные условия или такой потребности, необходимости нет?». Противоположный ответ дали 40% участников опроса.



В то же время, 82% респондентов признали, что финансовых возможностей для такого улучшения у них нет. Причем в течение семи лет их число практически не меняется. Так, в 2011 году об отсутствии средств для изменения своих жилищных условий к лучшему сообщили 86% россиян, спустя еще три года — 84%, в 2015 году их доля составляла 80%. Лишь 15% респондентов признались, что располагают средствами на такие цели.



Также социологи просили респондентов ответить на вопрос, как они оценивают свои жилищные условия — «как хорошие или плохие?». Так, 44% опрошенных дали положительную оценку, столько же назвали их «терпимыми», 11% - «плохими», 1% не смогли дать ответ.



Опрос «ФОМнибус» проводился 16-17 июня в 53 субъектах среди 1,5 тысячи респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.