Сенат Нидерландов одобрил запрет на ношение бурки в общественных местах

В Нидерландах ввели запрет на ношение в общественных местах предметов одежды, полностью закрывающих лицо, включая бурку, никаб и балаклаву.

Законопроект был одобрен во вторник нидерландским Сенатом.

Запрет на ношение бурки будет действовать в местах, где является важным идентифицировать личность человека: в государственных учреждениях, в общественном транспорте, в больницах и школах, но не будет препятствовать ношению подобных предметов одежды на улице.

За нарушение закона предусмотрен штраф размером 400 евро.

Согласно данным, в стране с 17-миллионным населением только около 150 женщин носят бурку.

В конце сентября аналогичный запрет одобрила нижняя палата парламента Швейцарии. Во Франции запрет на ношение мусульманской одежды, полностью закрывающей лицо, был принят в апреле 2011 года.

Никаб и бурка — виды мусульманской женской одежды, полностью закрывающие тело и лицо и оставляющие лишь узкую прорезь для глаз.