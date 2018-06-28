В Канаде приговорили отца 149 детей, состоявшим в браке с 24 женщинами

Верховный суд провинции Британская Колумбия в Канаде вынес приговор за многожёнство Уинстону Блэкмору, состоявшему в браке с 24 женщинами, сообщает издание The Globe and Mail.

Другой обвиняемый, Джеймс Олер, был также признан виновным — он состоял в браке с пятью женщинами. Согласно приговору суда, Блэкмор должен провести под домашним арестом шесть месяцев, а Олер — три. Помимо этого обоих мужчин приговорили к общественным работам сроком 150 и 75 часов соответственно.

В первый раз Блэкмор вступил в брак в 1975 году. Четырём из жён 61-летнего канадца на момент замужества было 15 лет. Многожёнец стал отцом 149 детей. Блэкмор и Олер также стали первыми гражданами Канады, осуждёнными за полигамию более чем за сто лет, отмечает The Globe and Mail.

Оба многожёнца принадлежали к раскольнической мормонской Фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Хотя эта организация отказалась от многожёнства в конце XIX века, мормоны-фундаменталисты по-прежнему придерживаются этой практики.

Канадские власти долгое время не могли привлечь Блэкмора к ответственности, так как это противоречило бы праву на свободу вероисповедания. В 2011 году в судебном порядке было решено, что последствия полигамии дают достаточно оснований для того, чтобы ограничить религиозные свободы, и в 2014 году Блэкмору и Олеру предъявили соответствующее обвинение.