Оператора турецкого шоу Survivor убили в Доминиканской Республике

Чагатай Улусой и другие турецкие артисты осуждены по делу о торговле наркотиками

Оператор популярного турецкого реалити-шоу Survivor Альпер Байджин был убит в Доминиканской Республике, где проходят соревнования. Об этом в среду вечером сообщил продюсер Survivor Аджун Ылыджалы.

Байджин был убит в результате «предательского нападения» ударом ножом в сердце, заявил в прямом эфире Ылыджалы.

Как сообщается, оператора убили при попытке вооружённого ограбления в курортном городе Лас-Терренас.

Выразив свои соболезнования и попросив прощения, Ылыджалы отменил прямую трансляцию четвертьфинала Survivor, который должен был пройти на Кипре.

Российская версия Survivor проходила под названием «Последний герой».