Кадры с убитым редким чёрным жирафом вызвали волну возмущения в социальных сетях

Опубликованные в социальных сетях фотографии с застреленным в Южной Африке редким чёрным жирафом, вызвали негодование и шквал критики в адрес американки Тесс Томпсон Тэлли, на протяжении многих лет охотящейся за экзотическими животными.

Женщина давно увлекается охотой на редких животных и делится фотографиями с трофеями на своих страницах в соцсетях, где также можно увидеть изображения с убитыми ею оленями, кенгуру и другими животными.

Реакция интернет-пользователей была довольно жёсткой — множество выразили своё недовольство и отвращение к охотнице и её деятельности.

Виновными назвали и правительства африканских стран, которые создают экономику, в которой кровавая жажда охотников ценится больше, чем жизнь животного.

В последние годы с охотой на животных борются активисты различных организаций, и многие страны предприняли меры для решения этой проблемы.

Например, Бразилия, Индия, Кения и Ботсвана полностью запретили этот вид спорта.