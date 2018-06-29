Тающие ледники в Таджикистане являются угрозой для Центральной Азии

Климатические изменения и вмешательство человека в местные экосистемы оказывают негативное влияние на ледники в Таджикистане, которых в стране насчитывается более 13 тысяч. Об этом сообщил Агентству Анадолу научный сотрудник Академии наук Таджикистана и эксперт по водным ресурсам Центральной Азии Абдусаттор Рустамов.

«Таяние ледников в Таджикистане является угрозой для стран региона. Из-за климатических изменений объём ледников в Таджикистане в ближайшие 30 лет может сократиться вдвое», — сказал Рустамов.

Ледники тают, и этот процесс в будущем ещё более ухудшит обстановку в регионе.

Учёный напомнил, что на прошлой неделе на конференции по водным ресурсам в Душанбе президент Таджикистана Эмомали Рахмон выразил обеспокоенность по поводу таяния ледников, отметив, что эта тенденция сохраняется на протяжении 60 лет.

По его мнению, таяние ледников в Таджикистане в будущем создаст серьёзные проблемы для стран Центральной Азии.

Рустамов сообщил, что значительная часть водных ресурсов Центральной Азии сосредоточена в Таджикистане.

По оценкам экспертов, в целом в Таджикистане насчитывается более 13 тысяч ледников, общий объём которых составляет 850 кубических километров. До 2050 года этот показатель может сократиться наполовину.