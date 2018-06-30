Известный турецкий учёный Фуат Сезгин умер в возрасте 95 лет

Профессор Фуат Сезгин, историк с мировым именем, скончался на 94-м году жизни.

Фуат Сезгин завоевал известность своими исследованиями в области истории ислама.

Как сообщил Агентству Анадолу глава совета директоров Фонда исследований истории исламской науки Меджит Четинкая, Фуат Сезгин скончался в клинике, где находился на лечении.

Фуат Сезгин родился в Битлисе в 1924 году. После окончания школы в Эрзеруме в 1943 году приехал в Стамбул. Под руководством известного немецкого ориенталиста Хельмута Риттера, который длительное время преподавал в Стамбульском университете, защитил диссертацию на тему «Источники аль-Бухари». По окончании университета в 1951 году Сезгин получил докторскую степень по арабскому языку и литературе.

В 1965 году получил должность профессора в Франкфуртском университете и сконцентрировался на изучении научных достижений в «Золотой век» ислама.

В 1982 году основал Институт истории арабо-исламской науки при Франкфуртском университете, а через год — Музей истории науки и технологии в исламе, в котором собрана большая коллекция копий географических карт, приборов и инструментов, разработанных мусульманскими учёными.

Фуат Сезгин знал 27 языков, в том числе арабский, немецкий, латынь и иврит.

В 2013 году был создан Институт истории исламской науки имени Фуата Сезгина.