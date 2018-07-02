Актриса Меган Фокс посетила античные руины города Троя в Турции

Американская актриса и модель Меган Фокс посетила руины древнего города Троя в северо-западной турецкой провинции Чанаккале в понедельник, куда она приехала для съёмок одного из эпизодов документального сериала «Мифы и тайны с Меган Фокс» («Mysteries and Myths with Megan Fox»).

Один из эпизодов будет посвящён Троянской войне и выйдет на экраны в ближайшие месяцы.

Фокс также посетила район Чанаккале Бозджаада.

О Трое и её мифологии актрисе рассказал преподаватель Университета 18 марта в Чанаккале Рюстем Аслан. Во время беседы с историком актриса сделала несколько снимков местности на свой телефон.





Троя, расположенная на холме Гиссарлык, с видом на прибрежную равнину Эгейского побережья, является одним из самых известных археологических объектов в мире благодаря своей 4.000-летней истории. Троя была увековечена древнегреческим поэтом Гомером в его классических поэмах «Илиада» и «Одиссея».

Древний город вошёл в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1998 году. Министерство культуры и туризма объявило 2018 год годом Трои, чтобы отметить 20-летие события.