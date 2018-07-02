Конь президента Туркменистана попал в Книгу рекордов Гиннесса

Скакун Акхан, принадлежащий Ахалтекинскому конному комплексу президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, вошёл в Книгу рекордов Гиннесса, став конём, который смог быстрее всех пройти дистанцию в 10 метров на задних ногах, сообщает агентство Казинформ.

Конь Акхан, встав на дыбы, преодолел это расстояние за 4,19 секунды. Тем самым он улучшил прежний показатель, зафиксированный в 2016 году, в два раза.





В Государственном цирке Туркменистана при участии официального представителя Книги рекордов Гиннесса Шейды Субаши-Гемиджи было организовано показательное выступление скакунов. «Звездой» представления стал Акхан, получивший титул рекордсмена мира, что и было засвидетельствовано представителем Книги рекордов Гиннесса.

Подобные конкурсные соревнования проводятся между жеребцами не младше четырёх лет. До начала состязаний врач-ветеринар осматривает коней и составляет заключение о состоянии их здоровья и готовности к выступлениям. При этом конь, вставший на дыбы, преодолевает дистанцию самостоятельно без поддержки и влияния со стороны.