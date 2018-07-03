В Австралии суд приговорил архиепископа за сокрытие сексуального надругательства над детьми

Один из самых высокопоставленных религиозных католических деятелей Австралии архиепископ Филип Уилсон, который скрыл от полиции случай сексуального надругательства над двумя мальчиками в 1970-х годах, был приговорён к 12 месяцам заключения.

По версии следствия, 67-летний Уилсон знал о актах педофилии, совершенных священником Джимом Флетчером. Пять лет спустя один из пострадавших детей рассказал обо всём Уилсону, но тот не поставил в известность полицию.

Адвокаты Уилсона настаивали на том, что дело должно быть закрыто, так как архиепископ не помнит разговора с мальчиком в связи с болезнью Альцгеймера.

По словам судьи, Уилсон не продемонстрировал «ни сожаления, ни раскаяния».

На данный момент архиепископ остаётся освобождённым под залог, пока в отношении него рассматривается вариант домашнего ареста.