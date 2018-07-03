Журнал Time назвал 25 самых влиятельных людей интернета в 2018 году

Среди тех, кто оказал на онлайн-сообщество наибольшее влияние и стал главным ньюсмейкером, — известные представители шоу-бизнеса, популярные блогеры, политики и даже целое движение. В списке значатся как те, чьё влияние было положительным, так и те, кто вызвал недовольство и возмущение.

В этом году в рейтинг вошли певица Рианна, одна Instagram-публикация которой обвалила акции Snapchat на 4 процента, модель и молодая мама Кайли Дженнер (её фото с новорожденной дочерью Сторми стало самым популярным в Instagram), стремительно набравшая популярность 17-летняя певица Ариэль Мартин, известная как Baby Ariel, студенты-активисты из Паркленда, выступающие за ужесточение контроля над оборотом оружия, и даже президент США Дональд Трамп — мастер неоднозначных твитов.

Также в числе самых влиятельных интернет-персон — рэпер Канье Уэст, корейская поп-группа BTS, Instagram-блогер Бизи Филиппс, женщины филиппинского движения #BabaeAko, 6-летний YouTube-блогер Райан, который занимает 8-е место в ежегодном списке самых высокооплачиваемых звёзд YouTube по версии Forbes.

Кроме того, в рейтинг вошли студент Роланд Сабо, разместивший в Сети аудиозапись Yanny or Laurel?, активисты против политики «нулевой терпимости» Шарлотта и Дейв Виллнер, японская модель plus-size Наоми Ватанабэ и другие.