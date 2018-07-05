Линкольн Ататюрка выставлен для всеобщего обозрения в Анкаре

Новый лимузин Путина готов к участию в инаугурации

Автомобиль Мустафы Кемаля Ататюрка марки Линкольн выставлен для всеобщего обозрения в мавзолее основателя Турецкой республики в Анкаре после ремонтных работ.

Отреставрированный Линкольн, которым Ататюрк пользовался во время торжественных церемоний в период с 1935 по 1938 годы, был представлен в ходе официальной церемонии.





По словам главы реставрационных работ Кемаля Акеля, некоторые части машины были отремонтированы в Турции, а недостающие детали доставлены из-за границы.

Акель добавил, что реставрационные работы проводились на протяжении двух лет и четырёх месяцев.

Поскольку автомобиль необходимо было разобрать в ходе ремонта, все его детали были сфотографированы сотни раз для сохранения аутентичности, сказал Акель.

Ещё одна машина Ататюрка – Кадиллак 1936 года выпуска, также будет отреставрирована.



