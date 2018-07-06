В ЮАР львы загрызли браконьеров, которые охотились на носорогов

Львы в заповеднике Sibuya неподалёку от города Кентон-он-Си на юге ЮАР растерзали двух или нескольких браконьеров, охотившихся за рогами носорога, сообщил владелец заповедника Ник Фокс.

По его словам, группа браконьеров, состоявшая по меньшей мере из трёх человек, проникла на охраняемую природную территорию в ночь с 1 на 2 июля. Нарушители были вооружены мощной винтовкой с глушителем, топором и кусачками, а также имели при себе запасы еды и питья на несколько дней. «Все признаки указывают на то, что банда собиралась убивать носорогов и спиливать их рога», — подчёркивает Фокс.

Ранним утром в понедельник, 2 июля, один из сотрудников заповедника услышал лай сторожевой собаки и шум с участка, где проживает прайд львов, насчитывающий шесть особей. Охранник не придал этому значения, посчитав, что собака просто прореагировала на передвижение хищников.

Однако во второй половине дня во вторник гид, сопровождающий туристов на сафари, увидел рядом с группой львов человеческие останки и разодранный рюкзак, о чём немедленно проинформировал администрацию. К вечеру на место прибыли полицейские и сотрудники подразделения по борьбе с браконьерством.

Обследовать территорию им удалось только в светлое время суток 4 июля, когда ветеринар заповедника обездвижил всех членов прайда дротиками со снотворным. «Пока неясно, сколько браконьеров было убито. Судмедэксперты продолжают работу», — написал Фокс.

Браконьеры убивают носорогов с целью продажи их рогов, которые на чёрном рынке стоят столько же, сколько и золото в одинаковом весовом соотношении. Высокий спрос на рога носорогов, особенно в азиатских странах, объясняется суевериями и мифами об их предполагаемом чудодейственном эффекте, в то время как другие приобретают их исключительно в декоративных целях.