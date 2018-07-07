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2 македонца отправились в Мекку на велосипеде

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Фото: АА
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Два друга из Македонии преодолеют 3,5 тысячи километров на велосипеде, чтобы совершить хадж.

Юрист Сенад Идриси и имам Амир Аслани, начали свой путь в Тетово в северной Македонии и прибыли в Стамбул в субботу, проехав на велосипедах через Албанию и Грецию.

Мужчины планируют добраться до мечети аль-Харам в священном для всех мусульман месте – Мекке, которая находится в Саудовской Аравии, и совершить хадж.

Идриси и Аслани будут снимать своё путешествие на видео, чтобы передать его следующим поколениям.

По словам Идриси, задумывая своё путешествие два друга прежде всего хотели понять тех людей, которые в давние времена доходили до священного места пешком. Мужчины готовились к такой непростой дороге на протяжении двух лет.

Путь из Стамбула до Мекки займёт примерно 40-45 дней. Это будет первое в истории путешествие в Мекку на велосипеде. На пути Идриси и Аслани проедут три континента и шесть стран. Из Турции они пересекут Средиземное море до Египта на пароме, а после отправятся на велосипеде в Мекку через Иорданию.

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