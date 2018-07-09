Знаменитый турецкий кардиохирург осмотрел детей в Сирии

Прославленный американский кардиохирург турецкого происхождения Мехмет Оз приехал в сирийский северо-западный регион Аазаз в воскресенье, чтобы осмотреть детей, которые пострадали в результате бомбардировок.

Прибыв в юго-восточную турецкую провинцию Газиантеп в рамках программы, организованной Управлением по оказанию помощи в случае бедствий при правительстве Турции, Оз отправился в Сирию через контрольно-пропускной пункт Онджюпынар.





Ведущий популярной телепередачи «Шоу доктора Оза» посетил школы и больницы, которые были построены в регионе при поддержке турецкого правительства.

В ходе своего визита Оз осмотрел 13-летнего мальчика Мусена Аси, который пострадал, когда его дом в городе Дайр-эз-Заур был подвергнут бомбардировке.

Доктор также осмотрел 12-летнюю девочку Зейнеп, которой поставили диагноз — порок сердца.

«Здесь тысячи детей», — сказал Оз. «Взрослые пытаются двигаться дальше в своей жизни, но если мы не поможем Сирии, мы все пострадаем от последствий. Эти дети в будущем могут стать врачами, юристами или могут стать теми, кем мы не хотим, чтобы они были. Мы обязаны им помочь».

Он также добавил, что только Турция может помочь раненным сирийским детям выжить.

Оз закончил Гарвардский университет и получил докторскую степень в университете Пенсильвании. С 2001 года возглавлял хирургический отдел Колумбийского университета и преподавал в Нью-Йоркском Пресвитерианском госпитале.



