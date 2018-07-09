Фанат из Перу решил переехать в Россию после ЧМ-2018

Футбольный болельщик из Перу после посещения матча своей сборной на групповом этапе чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге решил эмигрировать в Россию, сообщили РИА Новости в мэрии уральской столицы.



«Насколько нам известно, он вернулся в Перу, чтобы оформить документы для эмиграции. В администрацию Екатеринбурга за помощью он пока не обращался. Если обратится, мы обязательно ему поможем», — сказали в пресс-службе городской мэрии.



Как отмечается на портале администрации Екатеринбурга, перуанец Джованни Фалькон — инженер-проектировщик электросетей, в столице Урала он планирует найти работу по специальности.



«Мне нравятся люди, мне нравится ваш образ жизни — такой тихий, движение на улицах не очень быстрое. Я сравниваю с Москвой, например. Мне так легко удалось привыкнуть к общественному транспорту», — приведены на сайте слова перуанца.



Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля. Екатеринбург принял четыре матча группового этапа турнира: Египет — Уругвай (0:1), Франция — Перу (1:0), Япония — Сенегал (2:2) и Мексика — Швеция (0:3).