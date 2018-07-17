В центре Киева прохожие обнаружили 2-метрового питона

Жители Киева обнаружили двухметрового питона на фонарной опоре в центре города, сообщила во вторник Команда спасения животных в Киеве на своей странице в Facebook.

Обнаружившие рептилию прохожие сразу вызвали спасателей и уведомили полицию о неожиданной находке.

«Прибывший спасатель снял тигрового питона (длиной около двух метров) с фонаря при помощи телескопической палки. В настоящий момент он передан частному специалисту на временное содержание», — говорится в сообщении.

В организации заявили, что готовы вернуть рептилию владельцу после того, как он предоставит доказательства, что змея принадлежит ему, и расскажет, как она оказалась в центре города.