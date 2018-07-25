Покупатель лотерейного билета в Калифорнии выиграл полмиллиарда долларов

Неизвестный счастливчик, купивший билет лотереи Mega Millions в американском штате Калифорния, выиграл 522 миллиона долларов, сообщается на сайте лотереи.



«Поздравления Калифорнии, которая забирает домой пятый самый крупный джекпот в истории Mega Millions», — прокомментировал итоги розыгрыша глава компании Гордон Меденица.



Уточняется, что билет был куплен в магазине в городе Сан-Хосе. Номера в билете совпали со всеми шестью выигрышными числами лотереи. Еще восемь счастливчиков угадали пять цифр и получат второй приз (от одного до трех миллионов долларов). В общей сложности выигрышными оказались более трех миллионов билетов, включая главный джекпот.



Самый большой выигрыш в истории лотереи Mega Millions достиг суммы в 656 миллионов долларов. Он был разыгран в марте 2012 года, права на него заявили три победителя — из Канзаса, Иллинойса и Мэриленда. Второй самый большой выигрыш в 648 миллионов разделили между собой Калифорния и Джорджия.



Третье место с большим отставанием занимает билет из Индианы, выигравший 536 миллионов долларов. Наконец, на четвертом месте оказался счастливчик из Нью-Джерси и его выигрыш на сумму 533 миллиона.