Самая пожилая жительница планеты умерла в Японии

Самая пожилая женщина в мире скончалась в Японии в возрасте 117 лет

Старейшая жительница Земли Тиё Мияко скончалась на 118 году жизни в Японии, говорится в обнародованном в четверг сообщении японского министерства здравоохранения, труда и благосостояния.



Жительница префектуры Канагава родилась 2 мая 1901 года. Она скончалась 22 июля, отмечается в сообщении.

Мияко официально была признана самой старой в мире женщиной и самым старым в мире человеком.

Титул старейшего человека на планете перешёл к Мияко после того, как её соотечественница Наби Тадзима умерла в апреле в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет.

Кому перейдет титул самой пожилой жительницы Земли после смерти Тиё Мияко, пока неизвестно. Самой пожилой жительницей Японии признана 115-летняя Канэ Танака, проживающая в городе Фукуока одноименной префектуры.