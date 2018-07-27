Недостающая глава из автобиографии Малкольма Икса найдена в Нью-Йорке

Недостающая глава из автобиографии афроамериканского революционера и борца за гражданские права Малкольма Икса, считавшаяся пропавшей, обнаружена спустя более полувека после его гибели, сообщает газета New York Times.



«Автобиография Малкольма Икса» была выпущена в 1965 году, уже после того, как её автор был убит. Литературоведы уже тогда начали подозревать, что из рукописи было изъято несколько глав с его наиболее провокационными мыслями.



Это мнение подтвердилось в четверг, когда аукционный дом Guernsey's продал недостающую главу машинописной рукописи под названием «Негр» (The Negro) за семь тысяч долларов США.



Покупателем лота стал Центр по изучению культуры афроамериканцев при Публичной библиотеке Нью-Йорка. Его представители подтвердили, что речь идет о недостающей части книги.



Все это время манускрипт автобиографии Малкольма Икса, включая пропавшую главу, хранился у адвоката Розы Паркс — общественной деятельницы, также боровшейся за права чернокожего населения США.