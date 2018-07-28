Прошло самое продолжительное лунное затмение ХХI века

Самое продолжительное лунное затмение из всех, которые уже прошли или ещё пройдут в XXI веке, прошло в ночь с пятницы на субботу.

Жители и гости турецких городов, включая Стамбул, Анкару и Адану также наблюдали завораживающее полнолуние.





Луна осветила купола всемирно известных достопримечательностей турецкого мегаполиса – мечети Султан Ахмет и музея Айя-София.

Панорама исторической части Стамбула произвела неизгладимое впечатление на гостей мегаполиса.



Затмение началось в 21.24 мск 27 июля, а его полная фаза прошла с 22.30 до 00.13. Всего в XXI веке пройдет 225 лунных затмений, причем лишь 85 из них будут полными, а дольше трех часов продлятся всего шесть.







Затмение продлилось так долго из-за того, что Луна находилась близко к апогею (к точке максимального удаления от Земли) и была значительно меньше тени, отбрасываемой Землей. Естественный спутник Земли погрузился в северную часть тени и прошел через ее центр. Земная тень полностью затмила видимую поверхность Луны, отчего спутник окрасился в багрово-красный оттенок.



В этот раз затмение совпало с другим астрономическим событием — великим противостоянием Марса с Солнцем. Красная планета максимально приблизилась к Земле и обогнала в блеске Юпитер. Таким образом, Марс стал в эту ночь самой яркой точкой после Солнца, Луны и Венеры. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.



Затмение можно было наблюдать со всей территории России, даже на Дальнем Востоке оно было заметно уже под утро. Лучше всего лунное затмение просматривалось на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале.



