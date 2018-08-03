В Помпеях в ходе раскопок обнаружены новые исторические артефакты

Новые ценные артефакты, включая декорированные фресками помещения одного из домусов (особняков), обнаружены в ходе раскопок в Помпеях, древнеримском городе, погибшем от извержения Везувия в 79 году н. э. и ставшем музеем под открытым небом. О новых находках сообщает в пятницу агентство АНСА.

Археологи уже назвали этот особняк за стиль декора «Домусом винтажа». По мнению исследователей, он мог принадлежать одному из сенаторов, сделавшему блестящую карьеру ещё во времена Юлия Цезаря под покровительством Октавия, будущего первого императора Рима Августа. Его жилище в Помпеях было элегантно украшено, и большинство из фресок сохранились.





Новая серия раскопок в археологическом парке Помпеи ведутся в месте, где они когда-то начинались еще в XVIII-XIX веках. Как отмечают специалисты, раскопки XVIII века были крайне небрежными и привели к повреждению многих стен со фресками.

Педантизм и аккуратность современных археологов, работающих по новым технологиям, приводят к тому, что учёным удаётся совершать по-настоящему уникальные находки. Так, помимо домуса в одном из соседних помещений была обнаружена обгоревшая при извержении кровать с остатками ткани, которая её накрывала.

Полностью погребенный под слоем лавы и пепла город был впервые обнаружен в 1592 году. Табличка с надписью «Помпеи» была найдена там лишь спустя почти 100 лет — в 1689 году, но тогда подумали, что развалины относятся к вилле полководца и видного политического деятеля Помпея Великого (106-48 гг. до н. э.).

Раскопки Помпеи продолжались на протяжении XVIII-ХIХ веков и ведутся до сих пор, поскольку пока около 20% «мертвого города» остаются всё ещё под землёй. Заживо погребённый под лавой город стал для учёных «энциклопедией» уклада жизни древних римлян, о котором многое удалось узнать благодаря раскопкам в Помпеях.



