«Ты пахнешь как туалет»: дочь Стива Джобса рассказала каким он был отцом

Старшая дочь основателя корпорации Apple Стива Джобса Лиза Бреннан-Джобс рассказала о своих непростых отношениях с отцом в книге мемуаров «Мелюзга» («Small Fry»), которая выйдет в продажу в сентябре.

В отрывке из книги, опубликованном журналом Vanity Fair, Бреннан-Джобс рассказала, что Джобс на протяжении нескольких лет отрицал своё отцовство, настаивая на том, что он бесплодный, несмотря на то, что тест ДНК показал абсолютное сходство.

Бреннан-Джобс описала, как адвокаты её отца настаивали на завершении переговоров по алиментам до 8 декабря 1980 года — всего несколько дней до того, как Apple провела самое крупное в истории первичное размещение акций (IPO) и её глава стал ычрезвычайно богатым.

Он никогда не был «щедр на деньги, или еду, или слова», — написала Бреннан-Джобс.

Когда девушка спросила отца, сможет ли она водить его Porsche, когда он ему надоест, Джобс ответил: «Ты ничего не получишь. Ты поняла? Ничего. Ты ничего не получишь».

Когда ей исполнилось девять лет Джобс признал отцовство, но был чрезвычайно холоден с дочерью.

Однажды, когда она зашла в комнату к отцу в его доме, он сказал: «Ты пахнешь как туалет».

Бреннан-Джобс родилась в 1978 году после пятилетних отношений Джобса с Крисан Бреннан, которые закончилась, когда она забеременела.

Джобс позже женился на Лорен Пауэлл, с которой у него было трое детей. Как сообщает Business Insider, всё состояние Джобса после его смерти перешло к ней и его детям от второго брака.

В своих мемуарах Бреннан-Джобс рассказала, что лишь хотела нормальных отношений со своим отцом.

Она написала, как однажды спросила отца, был ли один из первых компьютеров Apple назван в её честь, на что Джобс ответил: «Нет. Прости, малыш». Однако через несколько лет Джобс всё-таки признался, что назвал компьютер в честь дочери.

Стив Джобс умер в 2011 году в возрасте 56 лет из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы.