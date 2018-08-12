27 тюркских народов представлены на фестивале в Венгрии

В местечке Бугац в Венгрии прошёл красочный этнофестиваль — Большой курултай тюркских народов.

Организационную поддержку мероприятию, которое проводится раз в два года, оказали фонд «Туран-Венгрия» и Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA).

В числе приглашенных находился спикер Национального собрания Венгрии Ласло Кевер, который назвал участников этно-культурного фестиваля наследниками правителя великой Империи гуннов — Атиллы.

Кевер назвал венгров «самым Западным народом Востока», отметив, что его страна никогда не забывает братские восточные народы.

Спикер парламента отметил, что Большой курултай тюркских народов проводится с 2008 года и является своего рода символическим посланием кругам, пытающимся исказить историю венгерского народа. «Ложное представление о венграх и скрытие их истинных корней было на руку определенным кругам», — пояснил Кевер.





В сознании венгров Центральная Азия всегда отождествлялась с прародиной, испокон веков мадьяры связывали свое происхождение именно с этим регионом, подчеркнул он.

Координатор TİKA в Будапеште Айше Сарач, в свою очередь, выразила гордость сотрудничеством с фондом «Туран-Венгрия».

Сарач рассказала, что в нынешнем курултае принимают участие представители 27 тюркоязычных народов, а интерес к нем постоянно растет.

Курултай в Бугаце — это грандиозное мероприятие, включающее в себя театрализованные шоу-программы, музыкальные представления, археолого-антропологические выставки, ярмарку ремесленников.

Курултай — орган народного представительства у некоторых тюркских народов всенародный съезд знати для решения важнейших государственных вопросов.