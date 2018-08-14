1,4 миллиона мусульман прибыли в Саудовскую Аравию для совершения хаджа

Число паломников, прибывших в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, достигло 1,39 миллиона человек, согласно данным властей королевства.

Паломники прибыли в страну с 14-го июля по 11-ое августа, заявило Главное управление паспортов Саудовской Аравии.

В начале июля власти страны сообщили о готовности принять до 2 миллионов верующих.

В этом году хадж, время которого меняется каждый год, пройдёт с 19-го по 24-ое августа.

Хадж — паломничество к святым местам в городах Мекка и Медина, связанных с жизнью пророка Мухаммеда. Наряду с признанием единобожия, ежедневной пятикратной молитвой, постом в священный месяц Рамадан и обязательными пожертвованиями в пользу бедных хадж является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого мусульманина.