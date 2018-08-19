Более 2 миллионов паломников приступили к обрядам хаджа в Саудовской Аравии

В воскресенье на рассвете в саудовской Мекке началось ежегодное паломничество мусульман к святым местам — хадж, в его обрядах принимают участие свыше двух миллионов человек со всего мира, в том числе 22,5 тысячи верующих из России.



В эти минуты паломники из Мекки направляются в долину Мина, где начнутся основные обряды хаджа, передает корреспондент РИА Новости.

Начало маршрута

Эту ночь большинство мусульман проводит в специально оборудованных палаточных лагерях в долине Мина (предместье Мекки), а на рассвете 8-го дня месяца зуль-хиджа они, облаченные в белые одеяния, после совершения обряда дарования воды ат-таруия пускаются в нелегкий путь к удаленной от священного города на 25 км горе Арафат, где каждый правоверный обязан совершить главный ритуал хаджа. Без стояния на Арафате паломничество считается недействительным.

Паломники стараются пройти весь путь пешком, однако пожилые и немощные люди, кому преодолеть это расстояние самим тяжело, едут на микроавтобусах, скорость движения которых равна средней скорости движения толпы. Стояние на горе Арафат состоится 20 августа. Затем паломники совершат обряд побивания шайтана камнями на мосту аль-Джамрат и принесут в жертву животное. Жертвоприношение ознаменует начало главного праздника всех мусульман - Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который в этом году начинается 21 августа.



Желающих поехать все больше



Еще 100 лет назад паломничество к святым местам в Мекку считалось предприятием долгим, трудным, а иногда и опасным. Сотни караваном с пилигримами месяцами в холод и жару добирались до земель Хиджаза, чтобы исполнить долг каждого мусульманина — раз в жизни совершить обряд хаджа — одного из пяти главных столпов ислама. Впрочем, и сегодня находятся те, кто стремится испытать себя и свою веру, дойдя до Мекки пешком, как и в былые времена. Однако это единичные случаи.



Путешествие на родину пророка для большинства занимает от нескольких суток до нескольких часов, в зависимости от выбранного тура у фирмы, организующей паломничество. Чем быстрее — тем дороже. Например, пакетный тур с прямым перелетом из Казани в Медину в этом году превышал двести тридцать тысяч рублей. В стоимость поездки помимо авиабилета и проживания в гостинице входят дополнительные услуги, такие как экскурсии по памятным для каждого мусульманина местам в Медине и Мекке и жертвенный барашек. Дешевле всего обходятся комбинированные туры — когда паломники большую часть пути преодолевают на самолете, а затем добираются до святой земли на автобусе. Такой тур в этом году стоил около ста сорока тысяч рублей.



По словам муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, находящегося сейчас в Мекке, в этом году в хадж из России прибыло 22,5 тысячи человек.



«Уже за два месяца до начала паломничества практически все места были раскуплены, что подчеркивает, что из года в год желающих поехать в хадж становится все больше», — отметил глава духовного управления мусульман Москвы в беседе с корреспондентом РИА Новости.



Не должны мешать другим



Российские мусульмане приехали на хадж подготовленными. Несколько месяцев подряд их обучали тонкостям обрядов и их последовательности квалифицированные имамы, неоднократно сами совершавшие паломничество и сопровождавшие группы. Многие верующие, особенно те, кто впервые приехал на священную землю, практически круглые сутки проводят в Запретной мечети (мечеть аль-Харам) — главной святыне мусульманского мира. Руководители групп пытаются уговаривать своих подопечных сократить количество посещений мекканской мечети.



«Мы счастливы, что здесь оказались. Я до сих пор не могу поверить. У нас многие обходят Каабу раз за разом. Но муфтий сказал нам, что если мы уже выполнили свои обряды, то не должны мешать это сделать другим, так как людей очень много», — говорит РИА Новости паломница из Казани Асия Нургалиевна.



Чтобы не раствориться в многомиллионной толпе во время обрядов умры и хаджа, организаторы туров снабжают своих клиентов отличительными аксессуарами, как правило, это яркие разноцветные сумки или накидки для женщин. Руководитель группы также может держать в руках флажок на длинном шесте.



Все группы паломников из России сопровождают врачи. Среди верующих много пожилых людей, и помощь доктора в условиях длительного нахождения среди многомиллионной толпы под знойным аравийским небом может понадобиться в любую минуту. Впрочем, по словам Аляутдинова погода сейчас в Мекке стоит не очень жаркая.



«Милостью Всевышнего очень комфортно, очень хорошо. Вроде, казалось бы, август, но погода не такая жаркая, все обряды совершаются очень легко, но основное еще впереди, нас ждет Мина, Арафат и Муздалифа и несколько еще обходов (вокруг Каабы)», — сказал муфтий.



Свыше ста тысяч силовиков



По словам представителя саудовского МВД Мансура ат-Турки, проведшего в субботу пресс-конференцию для СМИ в Мекке, в этом году в хадже участвуют свыше двух миллионов человек. Из них — 1,7 миллиона прибыли из-за пределов королевства. Остальные — подданные саудовского монарха.



Для поддержания порядка в дни хаджа в Мекке будут дежурить свыше ста тысяч силовиков. Помощь паломникам в местах проведения обрядов окажут десятки тысяч местных волонтеров.



Для того чтобы вместить такое количество желающих выполнить один из главных столпов ислама, власти Саудовской Аравии периодически расширяют территорию главной мусульманской святыни — мекканскую мечеть аль-Харам. После последней реконструкции, завершившейся около года назад, храмовый комплекс увеличился в полтора раза, и в нем одновременно могут совершать молитву свыше 1,6 миллиона верующих.



Не забыли о детях и экологии

Впервые для детей паломников власти королевства в этом году организовали детские сады, где детям разных возрастов - от двух месяцев до 10 лет - гарантируют безопасное пребывание и времяпрепровождение под контролем профессиональных сотрудников на время исполнения обрядов хаджа их родителями.

Позаботились в этом году власти и об экологии, установив девять экологичных контейнеров для отходов вместительностью шесть тонн каждый.