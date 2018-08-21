ВОЗ сообщила о резком росте числа случаев кори в Европе, более половины в Украине

Число заболевших корью в первые шесть месяцев 2018 года в европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) превысило суммарное число случаев заражения за год в нынешнем десятилетии, говорится в распространенном в понедельник заявлении ВОЗ.



«Более 41 тысячи детей и взрослых в европейском регионе ВОЗ были заражены корью в первые шесть месяцев 2018 года. Общее число за этот период значительно превышает показатели за 12 месяцев любого другого года в этом десятилетии. На настоящий момент самый высокий показатель случаев заражения корью в период с 2010 по 2017 годы составлял 23,927 тысячи в 2017 году, а самый низкий — 5,273 тысячи в 2016 году», — говорится в заявлении.



Наибольшее число заболевших отмечается на Украине, показатель составил 23 тысячи человек, что составляет более половины от общего числа в регионе.



Случаи смерти от кори были зафиксированы во всех странах региона, всего в этом году умерли 37 человек, причем наибольшее число — в Сербии, где скончались 14 человек.



Корь — острое инфекционное вирусное заболевание с высоким уровнем восприимчивости, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.