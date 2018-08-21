Мусульмане по всему миру празднуют Курбан-байрам

Мусульманский мир во вторник отмечает один из двух главных праздников в исламе — Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха — «праздник жертвоприношения». В этот день верующие собираются в мечетях на молитву, а также совершают обряд жертвоприношения.



Курбан-байрам приходится на десятый день священного месяца Зуль-Хиджа («месяц совершения хаджа»). Согласно мусульманской традиции, в честь праздника каждый верующий должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину.

Исламские каноны требуют от правоверных всегда делиться в этот день мясом с нищими и обездоленными. Поэтому после традиционной разделки туши часть мяса отдается родным и близким, часть передают нуждающимся — знакомым, в детские дома или мечеть для последующего распространения среди бедных, и только одну часть оставляют себе.

Миллионы мусульман по всему миру празднуют Курбан-байрам, также известный как Ид аль-Адха или «праздник жертвоприношения»https://t.co/kmZIixuctP pic.twitter.com/VlLE2bNCOJ — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 21, 2018



В Коране изложена история о том, как однажды пророку Ибрахиму (Аврааму) явился ангел и передал повеление Всевышнего принести в жертву своего первенца. Отец и сын смиренно приготовились исполнить волю Божию. Когда Ибрахим уже поднял нож, Всевышний повелел заменить жертву бараном. Мусульмане считают, что эти события произошли в долине Мина — недалеко от места, где сейчас расположен священный для ислама город Мекка.



Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку и Медину, которое хотя бы раз в жизни должен по возможности совершить каждый мусульманин.