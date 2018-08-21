Пахлава — главный десерт в Турции в Курбан-байрам

Производство пахлавы в Турции выросло в разы во время праздника Курбан-байрам, также известного как Ид аль-Адха или «праздник жертвоприношения». Об этом сказал Агентству Анадолу глава турецкой Ассоциации производителей пахлавы и сладостей (BAKTAD) Мехмет Йылдырым.

«Ежедневно в Турции производится до 1.100 тонн пахлавы. Во время праздника Курбан этот показатель вырастает в три-четыре раза. С начала праздника производство пахлавы в Турции достигает 4-4,5 тонны в сутки. Только в Стамбуле ежедневно производится около одной тонны пахлавы», — сказал Йылдырым.

По его словам, пахлава является излюбленным лакомством в Турции во время праздника.

«На прилавках можно найти пахлаву с грецкими орехами по 20 турецких лир (3,2 доллара США) за килограмм и пахлаву с фисташками за 30-85 турецких лир (4,8-13,8 доллара). Если цены на фисташки не вырастут, то производители не планируют поднимать стоимость пахлавы с фисташками до конца года», — сказал Йылдырым.