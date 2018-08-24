Не существует безопасной дозы для употребления алкоголя – исследование

Даже редкое употребление бокала вина или пива увеличивает риск появления проблем со здоровьем или даже смерти, показывают результаты нового исследования, которое проводилось в 195 странах по всему миру.

Согласно исследованию, каждый год на планете из-за употребления алкоголя преждевременно умирают около 2,8 миллиона человек.

«Нет безопасной дозы употребления алкоголя», — заявил исследователь в Институте определения и оценки медико-санитарных показателей Университета имени Вашингтона в Сиэтле Макс Грисвольд.

Несмотря на недавние исследования, утверждающие, что умеренное употребление легких спиртных напитков снижает риск сердечных заболеваний, новое исследование обнаружило, что алкоголь скорее приносит вред, нежели пользу.

«Защитный эффект алкоголя был компенсирован за счет риска», — сказал Грисвольд новостному агентству AFP, подводя итог статьи, опубликованной в медицинском журнале The Lancet в пятницу.

«В целом, риск для здоровья, причиной которого стал алкоголь, возрастал в зависимости от его потребления», — добавил он.

Например, в сравнении с полным воздержанием от употребления алкоголя, выпивая один «стандартный напиток» — 10 грамм алкоголя, что эквивалентно небольшому пиву или бокалу вина в день, человек увеличивает вероятность развития у него хотя бы одного из двух десятков заболеваний примерно на половину процента.

«На глобальном уровне, этот дополнительный риск составляющий 0,5 процента среди пьющих алкоголь хотя бы раз в день соответствует примерно 100 тысячам смертей каждый год», — ещё одна автор статьи, в написании которой участвовали около 500 экспертов, и директор Института определения и оценки медико-санитарных показателей Эммануела Гакидоу.

По данным исследования, в целом в 2016 году употребление алкоголя привело к преждевременной смерти 3,8% женщин и 12,2% мужчин возрастом от 15 до 49 лет. К трем основным причинам гибели, связанным с алкоголем, исследователи относят туберкулез, травмы в результате ДТП и причинение вреда себе. У людей старше 50 алкоголь приводил к преждевременной смерти в основном в случае заболевания раком.



«Существует убедительная и насущная потребность пересмотра политики (в отношении алкоголя — ред.), которая должна привести либо к снижению уровня потребляемого алкоголя либо отказу от него. Миф о том, что один или два бокала алкоголя в день полезно для здоровья — просто миф. Это исследование разрушает этот миф», — отмечается в релизе.